Ziyarette, Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek projeler, şehirdeki altyapı çalışmaları ve sosyal hizmetler konuları değerlendirildi. Başkan Demiröz, Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı Başkan Görgel’e teşekkür ederek, “Şehrimizin kalkınması ve vatandaşlarımızın refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Görgel’e misafirperverliği için şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, MHP heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Kahramanmaraş’ı her yönüyle geliştirmek için tüm siyasi partiler ve kurumlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu nazik ziyaretlerinden dolayı Sayın Demiröz ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin sunulması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.