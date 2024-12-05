Ziyarette, Kahramanmaraş’ın altyapı projeleri ve KASKİ’nin şehrin su yönetimi alanında yürüttüğü çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. İl Başkanı Demiröz, KASKİ’nin kent genelindeki başarılı çalışmalarını takdir ederek, “Şehrimizin kalkınması ve halkımızın refahı için yürütülen hizmetleri önemsiyoruz. Sayın Fatih Aslan ve ekibine teşekkür ediyoruz,” dedi.

Ziyaretin ardından Fatih Aslan, MHP heyetine projeler ve çalışmalar hakkında bilgi vererek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, “Kahramanmaraş’ımızın her alanda gelişmesi için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.