Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş il Başkanlığı, Muharrem ayı dolayısıyla Kahramanmaraş Erenler Kültür Derneği Cemevi'ni ziyaret etti. Ziyarete, il Başkanı, KAGEP (Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları) il Başkanı, Türkiye Kamu-Sen il Temsilcisi, Tür Sağlık-Sen il Temsilcisi ve MHP yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ziyaret kapsamında yapılan açıklamada, Muharrem ayinin taşıdığı anlam ve öneme vurgu yapılarak, bu kutsal zamanın toplumsal barışa, huzura ve birlikteliğe katkı sunması temennisi dile getirildi.

“Muharrem ayının tüm insanlar arasında Yezid'in bozgunculuğuna değil barışa, huzura ve birlikteliğe vesile olmasını temenni ederiz,” ifadeleriyle, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

DERNEK BAŞKANI Müslüm İbili'ye teşekkür

Ziyaret sırasında ev sahipliği yapan Kahramanmaraş Erenler Kültür Derneği Başkanı Müslüm İbili’ye ve dernek üyelerine de teşekkür edildi.

“Dernek başkanı Sayın Müslüm İbili ve kıymetli dernek üyelerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ederiz,” denilen açıklamada, toplumsal diyalog ve karşılıklı saygının altı çizildi.

Farklı inançlara Saygı ve Kucaklayıcı Siyaset Mesajı

Ziyaret, MHP Kahramanmaraş il Başkanlığı’nın toplumsal birlikteliğe verdiği önemi ve farklı inanç gruplarına karşı sergilediği saygılı yaklaşımı ortaya koydu. Açıklama, toplumda ayrışmalara değil, ortak değerlerde buluşmaya vesile olacak adımların önemini vurgulayan bir durusu yansıttı.