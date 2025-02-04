Dora, programda yaptığı konuşmada, teşkilatın birlik ve beraberlik içinde yürüttüğü çalışmalara vurgu yaparak, Milliyetçi Türkiye idealine olan bağlılıklarını bir kez daha dile getirdi.

Kahramanmaraş’ta düzenlenen eğitim programına MHP İl ve İlçe Başkanları ile teşkilat yöneticileri katıldı. Program kapsamında, partinin çalışma prensipleri, siyasal hedefleri ve teşkilat yapılanması üzerine eğitimler verildi. Konuşmasında teşkilatın önemine değinen Zuhal Karakoç Dora, Milliyetçi Hareket Partisi’nin Kahramanmaraş’ta köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve şehrin milliyetçi ruhunu en güçlü şekilde yaşattığını ifade etti.

Dora, “Kahramanmaraş’ta Türklük gurur ve şuuru ile İslam ahlak ve faziletini yaşatan; üç hilalli sancağın altında, bir ülkü uğruna durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışan dava arkadaşlarımızla Milliyetçi Türkiye için bir olmanın, memleketimiz Kahramanmaraş için birlikte olmanın haklı gurur ve sorumluluğunu bir kez daha paylaştık.” dedi.

Programda partililere seslenen Zuhal Karakoç Dora, MHP’nin ideallerine olan bağlılığın Kahramanmaraş’ta güçlü bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Dora, “Teşkilatımız ile yürekleri vatan sevdasıyla çarpan Kahramanmaraşlı ülküdaşlarımıza Hareket’in merkezinden, Devlet’in otağından selamlarımızı ilettik” diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.