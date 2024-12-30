Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile KAÇEP (Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları) biriminin de yer aldığı ekip, Afşin Kültür Sanat Derneği tarafından düzenlenen “Yeşilçam Şarkıları Konseri”ne iştirak etti.

Sanatın Kalbi Afşin’de Attı

Afşin’de Yeşilçam’ın unutulmaz melodilerinin yankılandığı bu özel etkinlik, bölge halkını bir araya getirerek nostalji dolu anlara ev sahipliği yaptı. Etkinlikte, MHP teşkilatının sanat ve kültür konusundaki duyarlılığı dikkat çekti.

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MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, etkinliğe dair şu ifadelerde bulundu:

“Kültür ve sanat, bir milletin kimliğini ve geleceğini şekillendiren en önemli değerlerdir. Afşin’de düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem geçmişimizi yad etmemiz hem de geleceğimize kültürle ışık tutmamız açısından büyük bir öneme sahiptir. Afşin Kültür Sanat Derneği’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Teşkilattan Tam Destek

Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan ise etkinliğin bölge halkının sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağladığını belirtti. Aycan, “Afşin için sanatın, kültürün ve kardeşliğin ön planda olduğu bu tür etkinliklere her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bu buluşmada hemşehrilerimizle bir araya gelmek bizim için onur verici” dedi.

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Kültür ve Sanatla Güçlenen Birlik

Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Vali Ünlüer ile bir araya geldi! Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Vali Ünlüer ile bir araya geldi!

MHP teşkilatı, etkinlik boyunca vatandaşlarla birebir iletişim kurarak samimi bir atmosfer oluşturdu. Afşin halkı, MHP’nin sanata ve kültüre verdiği desteği takdirle karşılarken, bu tür organizasyonların artırılması temennisinde bulundu.

MHP Kahramanmaraş teşkilatı, toplumsal kalkınmada kültür ve sanatın kritik bir yere sahip olduğunu belirterek, bu tür etkinliklere desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.