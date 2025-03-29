Dora, yerel basının Kahramanmaraş’ta oldukça etkin olduğunu vurgulayarak, gazetecilerin şehrin yeniden inşasında önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

“Gazeteciler Hedef Haline Geliyor”

Deprem sonrası kentin yeniden var olma mücadelesi verdiğini belirten Dora, gazetecilerin bu süreçte büyük fedakarlık gösterdiğini ifade etti. “Herkes elini taşın altına koyarken, siz yüreklerinizi ateşe atıyorsunuz. Şehir için bir şey yapılmasını dile getirdiğiniz andan itibaren bazı kesimlerin hedefi haline geliyorsunuz. Sizin için güvenli liman diye bir şey yok” dedi.

“Gelecek Nesillere Doğru Bir Sistem Bırakmalıyız”

Deprem günlerinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Dora, ancak aynı hataların tekrar edilmemesi gerektiğini belirtti. “Yıllarca, geçmişte alınan yanlış kararları sorguladık. O zaman şimdi bize düşen, 100 yıl sonra ‘kim buna izin verdi?’ dedirtmeyeceğimiz bir sistem kurmaktır. Burada gazetecilere büyük iş düşüyor” şeklinde konuştu.

Türkçülük Günü’nde “Hatır Sofrası” Geleneği Başlatılacak

MHP’nin Kahramanmaraş’ta köklü bir geçmişi olduğunu hatırlatan Dora, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in bizzat Elbistan’ın açılışını gerçekleştirdiğini söyledi. Bu kapsamda 3 Mayıs Türkçülük Günü’nde “Hatır Sofrası” adıyla yeni bir gelenek başlatacaklarını duyurdu.

Dora, “Her yıl 3 Mayıs’ta, geçmişteki ülkücü ağabeylerimiz ve ablalarımız gençlere anılarını anlatacak, yol gösterecek. Onlardan eleştiriler alacağız ve bu etkinliği geleneksel hale getireceğiz” dedi.

“Barışçıl Protestoların Önü Açık, Provokasyonlara İzin Vermemeliyiz”

Sokak eylemleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Dora, halkın demokratik hakkını barışçıl şekilde kullanmasının önünde bir engel olmadığını söyledi. Ancak provokasyonların ve parti bayrakları kullanılarak sahada militanlaştırma girişimlerinin Türkiye’yi zor bir sürece sokabileceğini ifade etti. “Biz bu ülkeyi sokakta bulmadık. Halk, yapıcı bir şekilde protesto hakkını kullanabilir. Ancak ülkeyi kaosa sürüklemeye yönelik girişimler iyi niyetli değildir” dedi.

MHP İl Başkanı Demiröz’den Bayram Mesajı

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz ise iftar programında gazetecilere teşekkür ederek, “Bize destek oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Bayramınız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.