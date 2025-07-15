Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin vatanına, bayrağına ve iradesine canı pahasına sahip çıktığını vurguladı.

MHP'li Dora, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Millet iradesine, vatan topraklarına ve şanlı Türk ordusunun haysiyetine kasteden alçak FETÖ terör örgütü, Türk milletinin çelikten yumruğu ile 15 Temmuz 2016’da darmadağın edilmiştir.”

Açıklamasında, devletin bekasına ve milletin birliğine yönelen her tehdide karşı milli duruşun sürdüğünü belirten Dora, şöyle devam etti:

“Devletimizin bekasına, milletimizin birliğine, bayrağımızın şerefine el uzatanlara karşı siper olan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; kahraman gazilerimize minnetlerimi sunuyorum.”

“Hainler ne kadar kalabalık görünürse görünsün; imanımız o kadar kudretli, itikadımız bir o kadar sağlam, Türk milletine olan itimadımız ise ihanet cephesini püskürtmek için tek başına yeterlidir.”

Zuhal Karakoç Dora, milletin 15 Temmuz gecesinde sergilediği duruşun, Türkiye’nin geleceğini kararlılıkla savunma iradesinin en somut göstergesi olduğunu vurgulayarak mesajını sonlandırdı.