Final mücadelesi, 25 Mayıs 2025 Pazar günü saat 20.00’de Antalya Corendon Park Stadyumu’nda oynandı. Karşılaşma, tribünleri dolduran binlerce taraftarın yanı sıra, kentin siyasi ve bürokratik temsilcilerini de bir araya getirdi.

Kahramanmaraş siyasetinin tüm renkleri, partiler üstü bir anlayışla bu anlamlı karşılaşmada tek yürek oldu. Şehirdeki tüm siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleri tribünlerde yerini alarak İstiklalspor’a ve Kahramanmaraş’a desteklerini gösterdi. Bu birliktelik, sporu aşan bir mesajla; dayanışmanın ve şehir kimliğinin güçlü bir ifadesi olarak değerlendirildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Doçent Doktor Zuhal Karakoç da müsabakayı yerinden takip eden isimler arasında yer aldı. MHP Kahramanmaraş İl Başkanlığı, ilçe teşkilatları ve çok sayıda partili ile birlikte karşılaşmayı tribünden takip eden Karakoç, takımın zaferi sonrası önemli mesajlar verdi.

Doç. Dr. Zuhal Karakoç: “Bu başarı, bir şehir iradesinin eseridir”

Maç sonunda açıklama yapan Karakoç, şunları kaydetti:

“Bugün sahada kazanılan sadece bir maç değil, bir şehrin yeniden ayağa kalkışıdır. İstiklalspor’un bu büyük başarısı, Kahramanmaraş halkının azminin, inancının ve birlik ruhunun en güzel yansımasıdır. Siyasi görüşlerimiz, kurumlarımız farklı olabilir; ancak bugün hep birlikte Kahramanmaraşlıydık. Bu birliktelik, şehrimizin geleceği adına en güçlü umuttur. Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman olduğu gibi Kahramanmaraş’ın tüm değerlerinin arkasında olmaya devam edeceğiz.”

Maçta ilk golü 33. dakikada Kerem Kaya kaydetti. Rakip ekip 44. dakikada eşitliği sağlasa da, İstiklalspor son dakikalarda üst üste bulduğu gollerle maçı 3-1 kazandı. Kupa töreni, hem sahada hem tribünlerde büyük coşkuya sahne oldu.