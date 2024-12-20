Türkiye’nin dünya barışına katkı sağlamak adına sahada ve diplomaside çok aktif bir politika yürüttüğünü belirten Debgici, özellikle Suriye’deki iç savaşın sona ermesinin ardından Türkiye’nin bölgede yaptığı çalışmalara değindi.

“Türkiye, ensar olma bilinciyle Suriyeli kardeşlerimize sahip çıkmıştır” diyen Debgici, “Maddi ve manevi destek sağlayarak onlara kol kanat germiştir. Kendi halkına zulmeden Baas rejiminin çökmesiyle birlikte Suriye’de yeni bir sayfa açılmaktadır. Türkiye, yaptığı çalışmalarla tarihe adını altın harflerle yazdırmış ve bundan sonraki süreçte de bölgenin en önemli aktörlerinden biri olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Debgici, daha adil bir dünya için "Bu dünya hepimize yeter" şiarıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde Somali ve Etiyopya arasındaki düşmanlığın sona erdiğini ve barışın sağlandığını belirterek, Filistin’deki soykırıma da değindi. “Filistin’deki soykırımın, Türkiye’nin önderliğinde son bulacağına inanıyoruz. Sözüm ona uygar dünyanın gözü önünde soykırım yapan terör devleti İsrail ve destekçilerini bir kez daha kınıyoruz” dedi.

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaların hızla devam ettiğine dikkat çeken Debgici, Kahramanmaraş’ta 30 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen kura çekimi ve anahtar teslim programına vurgu yaptı. “27.390’ı Kahramanmaraş olmak üzere, toplamda 155.000 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edilmiştir. Yıl sonuna kadar 200.000’i aşkın konutun teslim edilmesi planlanmaktadır. Depremzede kardeşlerimizin tamamı sıcak yuvalarına kavuşana kadar gece gündüz demeden 1.900 şantiyede 160.000 emekçi kardeşimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakanlıkların deprem bölgesinde sağladığı destekleri aktaran Debgici, şu ana kadar 15,5 milyar lira yerinde dönüşüm desteği sağlandığını ve altyapı hizmetlerine toplam 65 milyar lira hibe verildiğini belirtti. Kahramanmaraş’ta depremden zarar gören okullar ve eğitim tesislerinin inşaat süreçlerinin sürdüğünü ifade etti. “565 derslik ve 37 okulumuzu eğitime açarak öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hizmetine sunduk. Nurhak ilçemizde 50 yataklı devlet hastanemizi açıp hasta kabulüne başladık. Türkoğlu ilçemizde ise 120 yataklı hastanemiz ocak ayında hasta kabulüne başlayacaktır” dedi.

Yeni sağlık yatırımları hakkında da bilgi veren Debgici, Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’nin 400 yatak kapasitesine çıkarıldığını ve 2024 Ocak ayında hasta kabulüne başlanacağını belirtti. Ayrıca Necip Fazıl Hastanesi’nin yanına yapılacak 600 yataklı hastanenin de yakın zamanda hizmete gireceğini söyledi. Önsen bölgesinde 1.000 yatak kapasiteli yeni şehir hastanesinin ihalesi yapılacağını da ifade etti.

Gençlik ve spor alanında yapılan yatırımların da altını çizen Debgici, 3.000 kişilik yükseköğrenim yurdunun inşaatının devam ettiğini, yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirileceğini belirtti. Ayrıca, 2.000 kişilik yeni yurtların ihalesine çıkıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 17.500 kişilik şehir stadyumunun bulunduğu Spor Vadisi Projesi’ne de değindi. “Kahramanmaraş’a hayırlı olsun. Şehrimizdeki merkez ve ilçelerde tam olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, spor salonları ve halı sahalar gibi yatırımları hayata geçireceğiz” dedi.

Kahramanmaraş’ın deprem sonrası gösterdiği direncin, şehrin her zaman yeniden ayağa kalkmasını sağladığını belirten Debgici, Kahramanmaraşlıların asrın felaketini yaşamalarına rağmen vazgeçmediklerini ve pes etmediklerini vurguladı. “El birliğiyle hayata yeniden sarıldılar ve kardeşliğin, dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediler” dedi.

Deprem bölgesindeki illerin gelecekte huzurun, umudun ve güvenin adresi olacağını belirten Debgici, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman gibi illerin Türkiye Yüzyılı’nın mührünü taşıyacağına inandığını söyledi. 53.735 depremzede kardeşlerinin kaybedildiği için yüreklerinde derin bir acı olduğunu belirten Debgici, “Ancak bizler imanımız ve inancımızla memleketimizi yeniden ayağa kaldıracak, ülkemiz için tüm varlığımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Deprem bölgesindeki eksikliklerin ve yeni ihtiyaçların olabileceğini belirten Debgici, tüm zorlukları aşmak için azim, irade ve gayretle çalışmaların süreceğini ifade etti. “Şükürler olsun ki her zaman milletiyle birlikte olan, elini üzerimizden çekmeyen, bizi bizden çok düşünen bir liderimiz var. Şükürler olsun ki Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’ı var” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve onun liderliğinde kalkınma çalışmalarını sürdüren bakanlara teşekkür etti.

Son olarak, Kahramanmaraş’ın huzurun, kardeşliğin, güvenin, üretimin, maneviyatın ve güzel insanların şehri olduğunu belirten Debgici, “Kimse ama hiç kimse Kahramanmaraş adını başka sıfatlarla bir arada kullanmasın. Herkes kendine baksın” dedi. Maraş olayları gibi geçmişte yaşanan acıların, bu coğrafyanın her zaman güçlü bir direnişle üstesinden geldiğini söyleyen Debgici, “Bugün de bölgemizde kardeşliğimizi bozmaya çalışanlar unutmasınlar ki asla başaramayacaklar” diye ekledi.

Debgici, konuşmasını "Rabb’im birliğimizi, kardeşliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. 2025 yılı bütçemizin tekrardan aziz milletimize ve devletimize hayırlı olmasını diliyor, genel kurulu saygıyla selamlıyorum" ifadeleriyle sonlandırdı.