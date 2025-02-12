Köksal, Maraş’ın 105 yıl önce Anadolu’nun kurtuluşuna ilham olan öncü şehirlerden olduğunu belirterek, bu sene 'Sönmez Bu Ocak' şiarı ile kutladığımız 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nın 105. yıl dönümünde, tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Rabbim bir daha bu aziz vatanı düşman askerlerine ciğnetmesin ve bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” dedi.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Dr. Tuba Köksal, 21 Ocak 1920’de Sütçü İmam’ın ilk kurşunu ile başlayan destansı mücadelenin, 22 gün 22 gece süren onurlu bir direnişin ardından 12 Şubat 1920’de zaferle taçlandığını belirterek, Maraş halkının esareti reddettiğini vurguladı.

Maraş MilliMücadelesi’nde Senem Ayşe başta olmak üzere kadınların rolüne de değinen Köksal, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı, “Bugün, şehrimizin tarihine altın harflerle yazılmış bir zaferin, 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nın 105. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bundan tam 105 yıl önce, Maraş halkı, imkânsızlıklar içindeyken dahi büyük bir inançla, vatan toprağına düşmanı ayak bastırmamaya yemin etmiş, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden omuz omuza vererek esareti reddetmiştir. 21 Ocak 1920’de Sütçü İmam’ın ilk kurşunu ile başlayan bu destansı mücadele, 22 gün 22 gece süren onurlu bir direnişin ardından 12 Şubat 1920’de zaferle taçlanmış, Maraş işgal kuvvetlerinden tamamen arındırılmıştır. Bu zafer yalnızca Kahramanmaraş’ın değil, tüm Anadolu’nun kurtuluş mücadelesine ilham olmuş, işgal altındaki diğer şehirlerde bağımsızlık ruhunun alevlenmesine vesile olmuştur. Maraş halkı, “Kendi kendini kurtaran şehir” unvanını alarak, bağımsızlığın yalnızca güçlü ordularla değil, güçlü bir iman ve vatan sevgisiyle kazanılacağını tüm dünyaya göstermiştir. Ne mutlu bizlere ki, böyle şanlı bir tarihe, böylesine kahraman bir geçmişe sahibiz.

“Senem Ayşe ve kadınlarımız, milletin kaderini değiştiren cesur yüreklerdir”

Maraş MilliMücadelesi’nde erkekler kadar kadınlarımız da büyük kahramanlık göstermiştir. Bu kahramanlardan biri de Senem Ayşe’dir. O, işgalcilerin zulmüne karşı sessiz kalmamış, cephe gerisinde destek veren bir kadın olmanın ötesine geçerek, bizzat savaş meydanında yerini almıştır. Kocası Ramazan Bey, işgal kuvvetlerine karşı savaşırken şehit düştüğünde, Senem Ayşe geri çekilmemiş, aksine onun silahını kuşanarak mücadeleyi sürdürmüştür. 50 kişilik bir çetenin başına geçmiş, vatanı için gözünü bile kırpmadan savaşmıştır. Senem Ayşe, sadece bir anne, sadece bir eş değil; gerektiğinde vatanı için eline silah alıp savaşan bir kahramandır! Diğer Maraşlı kadınlar da istiklal mücadelesinde erkeklerle omuz omuza savaşarak bağımsızlık meşalesini taşıyarak, bir milletin kaderini değiştiren cesur yüreklerden olmuşlardır.

“Sönmez Bu Ocak”

12 Şubat ruhu, yalnızca geçmişin bir hatırası değildir. Bu ruh, bugün de bizlere ışık tutmakta, zorluklar karşısında yılmadan mücadele etme azmini vermektedir. 6 Şubat 2023’te yaşadığımız büyük deprem felaketinde şehrimiz ağır yaralar alsa da, tıpkı 105 yıl önce olduğu gibi, Kahramanmaraş halkı bir kez daha küllerinden doğmayı bilmiş, dayanışma ve kardeşlik içinde yaralarını sarmaya devam etmektedir. O gün atalarımızın bize bıraktığı bu kutsal emaneti koruyarak, bugün de birlik ve beraberlik içinde şehrimizi daha güçlü bir geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, devletimizin tüm imkânlarıyla Kahramanmaraş’ı yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz demeden çalışıyor, şehrimizi her yönüyle daha yaşanabilir bir hale getirmek için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurtuluş Savaşımızın isimsiz kahramanlarını, bağımsızlık mücadelesinde can veren şehitlerimizi ve tüm gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. “Sönmez Bu Ocak” diyerek kutladığımız 12 Şubat Kurtuluş Bayramı’nın 105. yıl dönümünde, tüm hemşerilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Rabbim bir daha bu aziz millete zor zamanlar göstermesin.”