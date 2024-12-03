Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir farkındalık etkinliğine imza attı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sosyal medyadan gelen talep üzerine Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı personelleri ile birlikte 7 yaşındaki özel gereksinimli EymenOrtagün’ü evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında ekipler, minik Eymen ile keyifli vakit geçirerek ona unutulmaz anlar yaşattı. Eymen’e özel hazırlanan hediyeler, çocuğun mutluluğunu daha da artırdı. Ziyaret boyunca sıcak ve samimi bir atmosfer yaşanırken, ekipler Ortagünailesiyle de yakından ilgilendi.

Ortagün Ailesinden Destek Teşekkürü

Ortagün ailesi, gerçekleştirilen bu anlamlı ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine, Emniyet Müdürlüğüne ve Jandarma Komutanlığına teşekkür etti. Aile, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü gibi özel günlerde yapılan bu tür etkinliklerin toplumda farkındalık yaratmak adına çok değerli olduğunu vurguladı. Ziyaret, hem Ortagün ailesi hem de toplumsal duyarlılık açısından anlamlı bir örnek teşkil ederken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün ruhuna uygun bir farkındalık çalışması olarak takdir topladı.