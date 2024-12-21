Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde başlattığı projeyle anlamlı bir çalışmaya imza attı. Kahramanmaraş Çocuk Sanat Merkezi (KAÇSAM) tarafından organize edilen “Hediyen Savaş Mağduru Çocuklara Destek Olsun” projesi, duyarlılık ve dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturdu. Proje kapsamında, Kahramanmaraşlı çocuklar tarafından hazırlanan hediyeler KAÇSAM’a teslim edildi. Oyuncaklar ve çeşitli kişisel ihtiyaçlardan oluşan bu hediyeler, savaş mağduru çocuklara umut olmak amacıyla özenle kolilendi. Toplanan hediyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmesi için Kahramanmaraş İHH İnsani Yardım Derneği projeye destek verdi. İHH’nin geniş lojistik ağı sayesinde koliler, savaşın etkilerinden en çok zarar gören çocuklara ulaştırılmak üzere yola çıktı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu anlamlı projesi, savaşın yaralarını sarmak için atılan umut dolu bir adım olarak büyük takdir topladı.