MADO Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması’nda TÜRKİYE ŞAMPİYONU olarak kentin adını göklere çıkardı!

KÜLLERDEN DOĞAN ŞAMPİYONLAR!

Asrın felaketinin yaralarını sarmaya azimle devam eden Kahramanmaraş, adeta küllerinden doğarak eğitim ve spor alanındaki MUHTEŞEM BAŞARILARIYLA tüm Türkiye’ye ilham veriyor! Üç genç yetenek, Türkiye genelinde 16 farklı bölgeden toplam 413 ekibi geride bırakarak ALTIN MADALYAYA uzandı ve imkânsızı başardı!

Sultan Aksoy, Abdulsamed Şahin ve Kemal Bozkurt’tan oluşan YILDIZ EKİP, danışman öğretmen Melek Mahan ve sorumlu müdür yardımcısı Mehmet Akif Gündeş’in üstün rehberliğinde, gastronomi alanındaki OLAĞANÜSTÜ bilgi, beceri ve yaratıcılıklarıyla jüri üyelerinden TAM NOT alarak rakiplerini adeta şaşkına çevirdi!

7 ÜLKE ARASINDA TÜRK MUTFAĞININ GÜCÜNÜ GÖSTERDİLER!

2025 yılı Şubat ayında başlayan ve İstanbul’da ikinci kez düzenlenen bu PRESTİJLİ yarışma, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğiyle gerçekleştirildi. Türkiye’nin yanı sıra 7 farklı ülkeden şef adaylarının katıldığı bu ULUSLARARASI ARENADA Kahramanmaraşlı genç şefler, Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtarak ülkemizi GURURLA temsil etti!

KAHRAMANLAR EVE DÖNÜYOR!

ŞAMPİYON EKİP bugün saat 17:15’te Kahramanmaraş’a inecek uçakla kente dönüyor! Genç şeflerin şehre dönüşü büyük bir heyecanla bekleniyor. Kahramanmaraş, kentin adını uluslararası arenada GURURLA duyuran evlatlarını karşılamaya hazırlanıyor.

“Bu başarı Kahramanmaraş’ın yüzünü güldürecek” diyen ZAFER EKİBİ, zorlu süreçlerden geçen kent için UMUT ve MORAL kaynağı oldu. Elde edilen bu MUHTEŞEM ZAFER, mesleki eğitimde KALİTE ve MÜKEMMEL uygulama başarısının en parlak örneği olarak tarihe geçti!

KAHRAMANMARAŞ’IN YENİ ALTIN ÇAĞI BAŞLIYOR!

Geçtiğimiz günlerde İSTİKLAL SPOR’un ikinci lige yükselmesiyle BÜYÜK BİR COŞKU yaşayan Kahramanmaraş, şimdi de gastronomi alanındaki bu ULUSLARARASI ZAFERLE gururdan göğsü kabardı! Kentin yeniden inşa sürecinde elde edilen bu ÜSTÜN BAŞARILAR, Kahramanmaraş’ın HER ALANDA ZİRVEYE YÜKSELDİĞİNİN en parlak kanıtı olarak tüm Türkiye’ye örnek oluyor!

ULUSAL BAŞARI, YEREL GURUR!

Bu zafer sadece Kahramanmaraş için değil, tüm Türkiye için büyük bir gurur kaynağı! Depremden sonra yeniden ayağa kalkan bir şehrin evlatlarının elde ettiği bu başarı, azmin ve kararlılığın neler başarabileceğinin en güzel örneği. Yerel değerlerimizin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılması, Kahramanmaraş’ın kültürel zenginliğini tüm dünyaya gösterdi.

Kahramanmaraş MADO Akdeniz Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bu OLAĞANÜSTÜ BAŞARISI, kentin eğitim kalitesini ve genç yeteneklerini TÜM TÜRKİYE’YE ve DÜNYAYA gösterirken, deprem sonrası toparlanma sürecinde BÜYÜK BİR MORAL ve MOTİVASYON KAYNAĞI olarak şehrin yeni zaferler için ilham kaynağı oldu!