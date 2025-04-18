Kısa sürede 22 bine yakın muayene gerçekleştirilen hastane, hem Nurhak'tan hem de çevre il ve ilçelerden gelen hastalara hizmet sunuyor.

Kahramanmaraş'ta kentin mutfak kültürü yeniden oluşturuluyor! Kahramanmaraş'ta kentin mutfak kültürü yeniden oluşturuluyor!

Hastane, 9 yoğun bakım yatağı, 4 yenidoğan yoğun bakım yatağı, 18 diyaliz yatağı ve 2 ameliyathane ile donatılmış durumda. Mart ayında aktif hale gelen diyaliz birimi, ilçede uzun süredir hissedilen önemli bir ihtiyaca yanıt veriyor.

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Hastane yönetimi, artacak doktor ve personel sayısıyla birlikte hizmet kalitesini daha da yükseltmeyi hedefliyor. Vatandaşlara daha iyi sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların aralıksız süreceği belirtildi.