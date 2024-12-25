Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş öncülüğünde sosyal projelere hız kesmeden devam ederken, özellikle kadınlar ve gençler için yeni istihdam olanakları yaratmayı hedefliyor.

Bu kapsamda başlattığı Seramik Kursu için Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Büyükelçiliği’nin hibe ettiği ekipmanlarla Arasta Çarşısı’nda Kurs Merkezi oluşturan Onikişubat Belediyesi,özellikle el sanatları alanında kadınların yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyacak.

Kursiyerler, ürettikleri seramik eserleri EXPO Arasta Çarşısı’nda sergileyerek satışa sunabilecek. Bu sayede kadınlar hem kendilerini geliştirecek hem de aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Kurs Merkezi ve Seramik Kursu’nun açılışı Başkan Hanifi Toptaş’ın ev sahipliğinde Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Yardımcısı Dr. Moza Al Hosani, Deniz Feneri Derneği Ankara Şube Başkanvekili Hamit Kunt ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Kadınlarımız hem üretecek, hem öğrenecek hem de emeklerini kazanca dönüştürecek”

Kurs merkezinin açılış töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu projenin kadınların hem ekonomik hem de sosyal hayatına önemli katkılar sunacağını belirtti. Başkan Toptaş konuşmasında, deprem sonrası dayanışmanın ve ortak çabanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi, “Onikişubat Belediyesi olarak kadın istihdamına yönelik önemli bir adım atmanın gururunu yaşıyoruz. ‘Asrın Felaketi’nin merkez üssü olarak yaşadığımız zor günlerin ardından birlik ve beraberlik içinde hep birlikte ayağa kalkmak, yeniden umutla geleceğe bakmak en büyük önceliğimiz oldu. Bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Büyükelçiliği ve Deniz Feneri Derneği ile birliktelik içerisinde başlattığımız bu proje, sadece bir kurs merkezi açılışı değil; aynı zamanda depremin yaralarını birlikte sarmanın, dayanışmanın ve geleceğe umutla bakmanın bir göstergesidir. Bu projeyi hayata geçirirken, özellikle depremden etkilenen kadınlarımızın hayatlarına dokunmayı, onlara yeni bir kapı açmayı hedefledik. Burada kadınlarımız hem üretecek, hem öğrenecek hem de emeklerini kazanca dönüştürecek. Kadınlarımızın ellerinden çıkan her bir eser, aslında sabrın, azmin ve emeğin bir yansıması olacak. Aynı zamanda kadınlarımız ürettikleri eserlerle aile ekonomilerine katkı sağlayacaklar. Bu anlamlı projeye destek veren Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Büyükelçiliği’ne ve her zaman yanımızda olan Deniz Feneri Derneği’ne yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle, burada atölyeler kurulacak, kadınlarımızın yetenekleri şekillenecek ve ortaya çıkan eserler EXPO Arasta Çarşısı’nda sergilenecek.”

“Kadınlarımızın daha aktif olması için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz”

Başkan Toptaş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Büyükelçiliği’ne ve Deniz Feneri Derneği’ne teşekkür ederek, “Onikişubat Belediyesi olarak, sosyal projeler ve istihdam odaklı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürecek, kadınlarımızın ve gençlerimizin her alanda daha aktif olması için yeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Bu açılışın, tüm kadınlarımıza ilham olmasını temenni ediyor, emeği geçen herkese ve burada bizimle olan siz değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum. Seramik Kursu ve Kurs Merkezi’miz hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“Birleşik Arap Emirliği olarak Kahramanmaraş’ta olmanın gururunu yaşıyoruz”

Birleşik Arap Emirlikleri Ankara Büyükelçi Yardımcısı Dr. Moza Al Hosani de depremden etkilenen kadınlara sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla Seramik Atölyesi için destek verdiklerini belirterek, “Bugün, Birleşik Arap Emirlikleri Devleti'nin, kadınları güçlendirme ve toplumda aktif rollerini artırma konusundaki kararlılığını yansıtan bu projeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu proje, dost Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kadınlara sürdürülebilir destek sağlamak amacıyla yenilikçi bir girişim sunmaktadır. Bu girişim, kadınlara yeni beceriler kazandırarak, ekonomik ve sosyal durumlarını iyileştirmeye katkı sağlamayı hedeflemektedir. Biz, Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği olarak, Türkiye'deki dostlarımızla süregelen ortaklığımız kapsamında, Kahramanmaraş ilinde ‘El Yapımı Seramik İşleri Atölyesi’nin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu projeyle her yıl 150-200 kadının seramik alanında yeni beceriler öğrenme fırsatı bularak güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu sayede kadınlar sürdürülebilir gelir kaynakları oluşturabilecek, yaşam standartlarını iyileştirecek ve finansal bağımsızlıklarına kavuşacak” dedi.

“İki ülke halklarının arasındaki işbirliği ve dayanışmayı da güçlendirecektir”

İki ülke arasındaki işbirliği ve dayanışmanın da güçlenmesini hedeflediklerini kaydeden Moza Al Hosani, şu şekilde konuştu, “Birleşik Arap Emirlikleri her zaman kadınların rolünü destekleyen ülkelerin ön sıralarında yer almış olup, bu proje aracılığıyla sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı, yeniliği teşvik etmeyi ve kadınların yetenekleri ile potansiyellerine uygun istihdam fırsatları sunmayı hedeflemektedir. Kadınlar, büyüme ve refah arayışındaki her toplum için, en temel itici güçtür. Bu projenin, sadece katılımcılar üzerinde değil, genel olarak Türk toplumu üzerinde de olumlu bir etki yaratacağına olan inancımız tamdır. Bu, iki ülke halklarının arasındaki işbirliği ve dayanışmayı da güçlendirecektir.İlginiz için teşekkür eder, kadınların güçlendirilmesi ve toplumdaki aktif rollerinin artırılması konusunda devam eden bağlılığımızı yineleyerek, bu projeye dahil olan tüm katılımcılara başarılar ve en iyi dileklerimizi sunarız.”

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler, kurs merkezini gezerek seramik yapımıyla ilgili bilgi aldı.