Asrın Felaketi’nin ardından Onikişubat’ın ihya ve inşasına yönelik Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde tarihi atılımlar gerçekleştiren Onikişubat Belediyesi, akademik anlamda üniversiteleri de sürece dâhil ederek geleceği şekillendiriyor.

Akademik dünyayla iş birliği içinde, bilimsel ve teknik yaklaşımlarla Onikişubat’ın gelişimine katkı sunmaya devam eden Onikişubat Belediyesi, afet sonrası şehir planlamasına yönelik yeni fikirler geliştirilerek Onikişubat’ın gelecekteki şehircilik vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Son olarak anlamlı bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanan Onikişubat Belediyesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi ve İstiklal Üniversitesi iş birliğinde ‘Afet Sonrası Kent Planlaması ve Yeniden İnşa Süreçleri’başlığıyla düzenlenecek konferansın planlama ve sentez sürecinde Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini ağırladı.

“Kentsel tasarım afet sonrası toparlanmayı hızlandırır”

Konferans kapsamında alanında uzman akademisyenler ve şehircilik profesyonelleri, Kahramanmaraş’ın mimari kimliği ve kentsel dönüşüm süreçleri üzerine önemli sunumlar gerçekleştirdi.

İlk olarak kürsüye gelen Onikişubat Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Fethullah Çam, “Kentsel Tasarım” başlıklı sunumunda, şehirlerin afetlere dayanıklı hale getirilmesi için doğru planlamanın önemine vurgu yaptı, “Kentlerimizi geleceğe hazırlarken, sadece binaları değil, yaşam alanlarını da bilinçli şekilde tasarlamalıyız. Doğru planlanmış bir şehir, afet sonrası toparlanmayı hızlandırır ve halkın güvenliğini artırır” ifadelerini kullandı.

“Geleneksel kimliği koruyarak geleceğe taşımak büyük önem arz etmektedir”

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Elif Belkıs Öksüz Uncu ise “Kahramanmaraş’ta Mimari Yapılar” konulu sunumunda, şehrin tarihi yapıları ve mimari kimliği üzerine değerlendirmelerde bulundu. Uncu, “Kahramanmaraş, geleneksel mimarisi ve modern yapılarıyla önemli bir kent dokusuna sahiptir. Afet sonrası yeniden inşa sürecinde, bu kimliği koruyarak geleceğe taşımak büyük önem arz etmektedir” dedi.

Dr. Tuğrul Avcı ise, “Maraş’ın Tarihi ve Coğrafi Özellikleri” başlıklı sunumunda, şehrin doğal yapısının kentleşmeye etkisini anlattı:

"Şehrimizin tarihi ve coğrafi yapısı, afetlerin etkilerini doğrudan belirlemektedir. Doğru planlama ve bilinçli yerleşim politikalarıyla riskleri en aza indirgemek mümkündür."

Konferansın ardından Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri, Onikişubat bölgesinde kentsel tasarım çalışmaları yürüterek saha incelemeleri gerçekleştirecek.

Konferans planlamasına Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Emre Kaçamaz, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er de katıldı.