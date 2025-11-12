Açıklamada, ‘Daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli hizmet için vergilerinizi ödemeyi unutmayın’ ifadeleriyle vergi ödemelerinin tüm vatandaşlara ve Onikişubat’a hizmet olarak geri döndüğüne vurgu yapıldı.

Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında ödenen emlak vergisine ait taksit ödemelerine ilişkin bilgilendirmede bulunan Onikişubat Belediyesi, ikinci taksit ödemelerinde son günün 30Kasım olduğunu belirterek, vatandaşlara geç kalınmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Açıklamada, belediye hizmetlerinin daha etkin, daha verimli ve daha kaliteli bir şekilde halkın hizmetine sunulması noktasında vergi ödemelerinin önemine dikkat çekildi.

Ayrıca, vadesi geçmiş borçların gecikme zamlarının ödeme esnasında hesaplandığı belirtildi.

Emlak Vergimizi zamanında ödeyelim, cezalı duruma düşmeyelim!

Duyurunun devamında ise, “Vatandaşlarımız, belediyemiz veznelerine veya aşağıdaki listedeki adreslere gelerek borçlarını kolaylıkla ödeyebilirler. Yoğunluğu önlemek ve hemşerilerimizin kolayca vergi sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için ödemelerini son güne bırakmamalarını rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, https://ebelediye.onikisubat.bel.tr/BorcSorgula.aspx adresinden günün her saatinde banka kartıyla borç ödeme işlemleri yapılabilecek.

Emlak Vergisi ödeme noktaları nereler?

Fatih Mahallesi Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi

Saçaklızade Mahallesi Şehit Serkan Yılmaz Kapalı Yüzme Havuzu ve Bilgi Kültür Evi

Hürriyet Mahallesi Kapalı Spor Salonu

Karacaoğlan Mahallesi Mehmet Kaşık Bilgi ve Kültür Evi

Barbaros Mahallesi Birlik Vakfı Önü

Haydarbey Mahallesi TekerekAkdo ve ATM Yanı

Hürriyet Mahallesi Tekstil Lisesi Önü

Necip Fazıl Mahallesi TavşantepeAkdo Karşısı

Akçakoyunlu Mahallesi Şekerdere üzeri Eski Belediye Önü