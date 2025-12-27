Etkinlik kapsamında öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Ülkü Ocakları heyeti, çocuklarla birlikte yemek yiyip oyunlar oynadı. Neşeli anların yaşandığı programda kahkahalar eksik olmazken, öğrencilerin yüzlerindeki içten gülümseme ve gözlerindeki mutluluk dikkat çekti.

Yerli üretimin ve milli bilincin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine vurgu yapılan etkinlikte, Yerli Malı Haftası’nın taşıdığı anlam bir kez daha hatırlatıldı. Çocuklara yerli ürün kullanmanın, ülke ekonomisine ve milli değerlere sahip çıkmak anlamına geldiği anlatıldı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, yerli üretimin desteklenmesinin güçlü bir Türkiye’nin teminatı olduğunu belirterek, bu tür sosyal ve eğitici faaliyetlere devam edeceklerini ifade etti.