AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışına uygun şekilde hareket eden Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, bu mübarek ayda birlik ve beraberliği pekiştirmek adına ihtiyaç sahiplerine geniş kapsamlı destekler sunuyor.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve yardımlaşma ruhunu en iyi şekilde yaşatan Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyerek vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Onikişubat Belediyesi’nin Ramazan ayında yaptığı sosyal yardımlar, AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışını sahada en iyi şekilde yansıtan çalışmalar arasında yer alıyor.

İhtiyaç sahiplerine yönelik gıda, sıcak yemek, hijyen ve sağlık setleri, iftar programları ve cami ikramlarıyla Ramazan ayının bereketi her haneye ulaştırılıyor.

“İnsanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ramazan ayının manevi iklimine uygun şekilde yürütülen çalışmaları değerlendirerek, “Bu mübarek ayda hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamak adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. AK Parti’nin sosyal belediyecilik anlayışı, insanı merkeze alan bir hizmet anlayışıdır ve biz de Onikişubat Belediyesi olarak bu doğrultuda hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Hanifi Toptaş, Ramazan ayının sonunda da yardımların devam edeceğini belirterek, “Bizim belediyecilik anlayışımız, yalnızca altyapı ve üstyapı projeleriyle sınırlı değil. Biz, insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıyla hareket ediyoruz. Ramazan ayında yaptığımız çalışmalar da bu anlayışın bir yansımasıdır. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

12 bin gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına bereket katmak amacıyla 12 bin gıda paketi dağıtıldı. İçerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu bu paketler, belediye ekipleri tarafından titizlikle hazırlanarak merkez-kırsal ayrımı yapılmaksızın büyük bir hassasiyetle vatandaşların evlerine ulaştırıldı.

Başkan Hanifi Toptaş, yardımların titizlikle dağıtıldığını belirterek, “Tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak kolilerimizi ulaştırıyoruz. Yardımları yaparken kimseyi rencide etmeden, gururunu incitmeden kapılarına kadar götürüyoruz. Çünkü biz şuna inanıyoruz; komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu anlayışla hareket ederek, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde dayanışmayı büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Şifa Niyeti’ projesiyle hastalara destek

Onikişubat Belediyesi’nin sağlık alanındaki sosyal destekleri de Ramazan ayında hız kesmeden devam etti. Hastanelerden taburcu olan hastalar için özel olarak hazırlanan hasta çıkış setleri ve yeni doğum yapan anneler için anne sağlık setleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Bu setler, hem hastaların hem de yeni doğum yapan annelerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak onların bu süreçleri daha rahat geçirmelerine katkı sağladı.

1500 şifa paketi ve 1500 hijyen seti dağıtıldı

Ramazan ayı süresince vatandaşların sağlığını korumaya yönelik olarak 1500 şifa paketi ve 1500 hijyen seti dağıtıldı. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik hazırlanan şifa paketleri, sağlık ürünleri içerirken, hijyen setleri ise temizlik malzemelerinden oluşarak vatandaşların sağlığını koruma konusunda önemli bir katkı sağladı.

Kurulan iftar sofralarını paylaşmanın adresi oldu

Ramazan ayının en güzel geleneklerinden biri olan iftar öncesi ikramlar da Onikişubat Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. İlçe genelindeki camilerde hurma, kahke ve su ikramı yapılarak vatandaşların iftarlarını huzur içinde açmaları sağlandı.

Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde düzenlenen geleneksel iftar programları, Onikişubat halkını bir araya getiriyor. Belediye tarafından kurulan iftar sofralarında yüzlerce kişi bir arada oruçlarını açarak Ramazan’ın bereketini paylaşıyor.

İftar programlarına katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Toptaş, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, “Ramazan ayı paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayıdır. İftar sofralarımız, bu ruhu en güzel şekilde yaşatan ortamlardan biri oluyor. Vatandaşlarımızla aynı sofrada buluşmak, dertlerini dinlemek ve çözüm üretmek bizim için en büyük mutluluklardan biri” diye konuştu.