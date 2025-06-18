Modern ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken merkezde bir eğitim yılı başarıyla tamamlanırken, 140 öğrenci mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Onikişubat Belediyesi’nin kurumsal kapasitesini güçlendiren proje kapsamında çocuklara yönelik en kapsamlı erken çocukluk eğitimi merkezlerinden biri olarak hizmet veren Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde minikler; Minik Kalpler, Sevgi Çiçekleri, Neşeli Kelebekler, İnci Taneleri ve Çalışkan Arılar isimli sınıflarda sabah ve öğle grubu olarak eğitim aldı.

Eğitim-öğretim döneminin tamamlanmasıyla birlikte minikler için anlamlı bir mezuniyet programı düzenlendi. Renkli görüntülere sahne olan törende aileler duygusal anlar yaşarken, minikler hünerlerini sergiledi. Mezuniyet belgelerini alan çocuklar, ilk eğitim yuvalarına veda etti.

Onikişubat Belediyesi, Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde önümüzdeki eğitim-öğretim dönemi için hazırlıklara başladı. Yarı zamanlı sabah ve öğle grubu sistemiyle hizmet vermeye devam edecek merkez, başvurulara yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

YOĞUN TALEP GÖRMÜŞTÜ, EĞİTİMDE İLK YIL GERİDE KALDI

36-66 ay arası çocuklara hizmet vermek üzere kurulan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren bakımevine geçtiğimiz yıl 42 farklı mahalleden başvuru yapılmış, 200 kişilik kontenjan için noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilmişti. Kuraya gösterilen yoğun ilgi, ailelerin böylesi nitelikli bir eğitim merkezine olan ihtiyacını gözler önüne sermişti.

5 sınıf, 6 farklı atölye, yemekhane ve geniş bir bahçeyle hizmet veren gündüz bakımevinde, çocukların zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimlerine katkı sunmak için her detay titizlikle planlandı. Her sınıf, Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun materyallerle ve akıllı tahtalarla donatılırken, 7 ayrı öğrenme merkeziyle çocuklara çok yönlü bir eğitim sunuldu.

Lego, Akıl ve Zeka Oyunları, Dans ve Jimnastik, Mesleki Gelişim, Ev İşleri ve Aşçılık gibi atölyelerde uygulamalı eğitimler gerçekleştirilirken, ekoloji hobi bahçesi, masal köşesi ve oyun alanlarıyla doğa temelli bir gelişim ortamı sağlandı.

BAŞKAN TOPTAŞ: GELECEĞE IŞIK TUTAN BİR MERKEZ

Mezuniyet töreni vesilesiyle açıklamalarda bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, “Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın ve ailelerimizin hayatını kolaylaştıracak projelere öncelik verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği Aile Yılı çerçevesinde ilçemize kazandırdığımız Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, çocuklarımızın geleceğine ışık tutan örnek bir eğitim yuvası oldu. Bugün burada ilk mezuniyet sevincini yaşıyoruz. Bu daha başlangıç. İnşallah nice yavrumuz burada ilk eğitim basamağını güvenle tırmanacak” dedi.