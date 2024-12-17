Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ile birlikte Vadi Mahallesi’nde yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, başlattığı ‘Asfalt Seferberliği’ne ara vermeksizin devam ediyor.

Asfalt seferberliğiyle mahallelerin yol sorunlarını çözüme kavuşturan Onikişubat Belediyesi, vatandaşlardan gelen geri bildirimleri dikkate alarak hizmet kalitesini her geçen gün artırmayı hedefliyor.

Son olarak Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı asfalt ekiplerini Vadi Mahallesi’neçeken Onikişubat Belediyesi, 5 bin ton sıcak asfalt kullanarak ömrünü tamamlamış kilit parke yolları modern bir görünüme kavuşturdu.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Toptaş, Onikişubat’ı daha yaşanabilir hale getirmek için yol yapım ve bakım çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirtti.

Başkan Toptaş şu ifadelere yer verdi:

“Onikişubat’ımızda tarihin en büyük asfalt seferberliğini başlattık. Bugün Vadi Mahallemizdeyiz ve burada 5 bin ton sıcak asfalt kullanarak mahallemizin yollarını yeniliyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizler için her şeyden önemli. Mevsim şartları el verdiği sürece yollar yapmaya, gönüller kazanmaya devam edeceğiz.”

Çalışmalar sırasında vatandaşların da memnuniyetini dinleyen Başkan Toptaş, Onikişubat Belediyesi’nin tüm mahallelerde hizmetlerini aralıksız sürdüreceğini vurguladı.

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ise yapılan hizmetlerin mahalle sakinlerinin hayatını kolaylaştırdığını ve bu tür çalışmaların hızla devam edeceğini ifade etti.