KahramanKart sistemiyle biniş yapılan araçların güzergâh ve hareket saatlerine Büyükşehir’in internet adresinden erişilebiliyor.

Kahramanmaraş’ta yolu kirletene 106 TL ceza! Kahramanmaraş’ta yolu kirletene 106 TL ceza!

Toplu taşıma standardını artırarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta şehrin yeni gelişim bölgelerinden Önsen ve Dönüklü mahallelerine yeni toplu taşıma araçlarını hizmete aldı.

Toplu Taşıma

Şehir merkezi ile Önsen ve Dönüklü mahalleleri arasında ulaşımı sağlayacak yeni hatlar KahramanKart sistemiyle vatandaşlara hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, otobüslerinin hareket saatine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ