KahramanKart sistemiyle biniş yapılan araçların güzergâh ve hareket saatlerine Büyükşehir’in internet adresinden erişilebiliyor.

Toplu taşıma standardını artırarak vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için faaliyetlerini sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat’ta şehrin yeni gelişim bölgelerinden Önsen ve Dönüklü mahallelerine yeni toplu taşıma araçlarını hizmete aldı.

Şehir merkezi ile Önsen ve Dönüklü mahalleleri arasında ulaşımı sağlayacak yeni hatlar KahramanKart sistemiyle vatandaşlara hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, otobüslerinin hareket saatine https://kahramanmaras.bel.tr/toplu-tasima-guzergah-ve-saatleriinternet adresinden ulaşılabileceği, toplu taşımaya ilişkin 0531 082 00 22 numaralı WhatsApp hattından bilgi alınabileceği belirtildi.