Engelli vatandaşlar için ÖTV muafiyeti ile araç alımında uygulanan üst limit, 2025 yılı itibarıyla önemli bir artış gösteriyor. Yüzde 90 ve üzeri engeli bulunan bireylerin yararlandığı bu muafiyet, 2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olan araç alım üst limitinin, 2025’te yüzde 43,93’lük yeniden değerleme oranı ile 2 milyon 290 bin 293 TL’ye yükselmesini sağlayacak. Bu oran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri doğrultusunda belirlendi ve yeniden değerleme oranı olarak birçok kalemde uygulanacak.

ÖTV muafiyeti, yalnızca yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşları kapsıyor. Bu özel düzenleme ile engelli bireyler, araçlarını yaş sınırı olmaksızın kullanabiliyor veya belirledikleri bir kişinin aracı kullanmasına izin verebiliyor. Eğer engelli birey 18 yaşından küçükse ya da kendi başına araç kullanamayacak durumda ise, aile bireylerinden biri aracı kullanma yetkisine sahip olabiliyor.

Şehit yakınlarına da benzer bir hak tanınıyor. Şehitlerin eşi veya çocukları; eş ve çocuğu yoksa anne ya da baba, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV muafiyetinden faydalanabiliyor. Bu sayede, şehit yakınları da araç alımında maliyet avantajı sağlıyor.

ÖTV muafiyeti ile alınabilecek araçlar ise belirli motor hacmi sınırları ile kısıtlı. Binek otomobiller için motor silindir hacmi 1600 cc ve altı olarak belirlenirken, hafif ticari araçlar için bu sınır 2800 cc ve altı olarak uygulanıyor. Aynı zamanda motosikletler de muafiyet kapsamında satın alınabilecek araçlar arasında yer alıyor.

2025 yılındaki yeni düzenleme ile birlikte, engelli bireylerin daha geniş bir araç yelpazesinde ÖTV muafiyetinden faydalanabileceği öngörülüyor. Bu artış, hem engelli bireylerin hem de şehit yakınlarının mobiliteye erişimini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.