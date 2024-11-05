59 yaşındaki Abdulkadir Gülmez, 15 yıldır yürüttüğü kantin işletmeciliği ile yaklaşık 20 bin kişiye umut olurken, bu kez İmam-Hatip öğrencileriyle birlikte mavi kapak toplama kampanyası düzenledi. Depremde elini, ayağını kaybederek engelli birey haline gelen 10 vatandaşa tekerlekli sandalye, akülü araç ve baston dağıtımı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, yaklaşık 100 bin adet mavi kapak toplanarak alınan tekerlekli sandalyeler, okulun bahçesinde yapılan bir törenle engelli vatandaşlara ücretsiz olarak teslim edildi. Bu anlamlı destek, hem depremzedelerin yaşam kalitesini artırmayı hem de toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.

Gülmez ve öğrencileri, bu tür yardımların devam edeceğini vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerine umut olmanın önemine dikkat çekti.