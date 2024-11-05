Şehir genelinde altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan kültürel etkinliklere tüm alanlarda faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi,kurduğu mobil hizmet ekibiyle de şehrin muhtelif noktalarında yürüyüş yolları ve refüjlerde meydana gelen aksaklıklara anında müdahale ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışma gerçekleştirdiği noktalar arasında Dulkadiroğlu’nda; Tevfik Kadıoğlu Bulvarı, Doğukent, Sakarya, Eyüp Sultan ve Beyazıtlı mahalleleri,Onikişubat’ta ise;Av. Mehmet Ali Kısakürek ve Karasu bulvarları ileÜngüt Mahallesiyer aldı. Arterler ve orta refüjlerde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan kilit parke, bordür ve bazaltlar yenilenerek yaya trafiğinde konfor ve güvenlik sağlanıyor.

Şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayırt etmeksizin vatandaşlardan gelen ulaşım taleplerine anında müdahale eden mobil hizmet ekipleri, daha konforlu seyahat imkânı sunmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için 11 ilçenin tamamında yol bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarının artarak sürdüğü belirtildi.