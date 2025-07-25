Program kapsamında AK Parti Pazarcık İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Köksal, ardından yapımı planlanan çevre yolu projesi alanında incelemelerde bulundu.

2025 yılı yatırım programına alınan ve yapım ile kamulaştırma giderleri için 600 milyon TL bütçe ayrılan “Pazarcık Çevre Yolu” projesinin, ilçenin ulaşım altyapısına büyük katkı sunması bekleniyor. Karayolları ekipleriyle birlikte sahayı gezen Milletvekili Köksal, proje hakkında teknik bilgi aldı.

“Bu Proje Pazarcık İçin Bir Dönüm Noktası”

Milletvekili Dr. Tuba Köksal, saha incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Pazarcık için stratejik öneme sahip bir projeyi daha başlatıyoruz. 600 milyon TL’lik büyük bir yatırımla hayata geçirilecek olan çevre yolu, hem ulaşım konforunu artıracak hem de ilçemizin kalkınmasına doğrudan katkı sağlayacak. AK Parti olarak, sadece büyükşehirlerde değil, ilçelerimizde de halkımızın hayatını kolaylaştıracak yatırımları kararlılıkla sürdürüyoruz.”