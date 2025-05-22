Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde başlattığı altyapı seferberliği kapsamında yatırımlarına tüm hızıyla devam ediyor. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen kapsamlı altyapı projeleriyle, Pazarcık’ta da önemli bir dönüşüm süreci yaşanıyor.

Pazarcık’ın MemişÖzdal, Menderes, Bağdınısağır ve Fatih mahallelerinde toplam 720 Milyon TL’lik dev bir altyapı yatırımı hayata geçiriliyor. Bölgenin uzun yıllardır süregelen altyapı ihtiyacını karşılamayı amaçlayan proje, hem yaşam kalitesini artırmayı hem de çevresel sürdürülebilirliği sağlamayı hedefliyor.

Altyapı Ağı Baştan Aşağı Yenileniyor

Proje kapsamında; 140 kilometre kanalizasyon ve yağmursuyu hattı,7 bin 500 parsel bağlantısı,ve 4 adet terfi merkezi inşa edilecek. Bu büyük altyapı hamlesiyle birlikte, bölgedeki su ve atıksu altyapısı modernize edilerek hem vatandaşların günlük yaşamında karşılaştığı sorunların önüne geçilecek hem de gelecek nesillere daha sağlam bir altyapı bırakılacak.

Çalışmalarda Önemli Mesafe Kat Edildi

Şu ana kadar 4 mahallede eş zamanlı olarak 12 farklı ekip ile sürdürülen altyapı çalışmaları kapsamında önemli ilerlemeler kaydedildi. Projenin mevcut aşamasında;2 bin 235 metre yağmursuyu hattı,2 bin 59 metre ana kollektör hattı ve17 bin 350 metre beton boru imalatı tamamlandı.