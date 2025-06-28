Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, kırsal bir bölgede etkili oluyor. Alevlere hem karadan hem de havadan yoğun müdahale sürüyor.

Yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 40 personelle müdahale ediliyor.

Helikopterler, Kartalkaya ve Sır Barajı’ndan su alarak yangın sahasına ardı ardına sortiler gerçekleştiriyor.

Karadan ise ekipler, alevleri çevreleyerek kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının başladığı noktaya en yakın yerleşim yeri yaklaşık 5 kilometre mesafede. Şu an için yerleşim yerlerine bir tehdit bulunmuyor. Ancak ekipler, yangının yayılmasını önlemek için zamana karşı yarış veriyor.