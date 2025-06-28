Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta, kırsal bir bölgede etkili oluyor. Alevlere hem karadan hem de havadan yoğun müdahale sürüyor.

Yangına 2 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 40 personelle müdahale ediliyor.

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Helikopterler, Kartalkaya ve Sır Barajı’ndan su alarak yangın sahasına ardı ardına sortiler gerçekleştiriyor.

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Karadan ise ekipler, alevleri çevreleyerek kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının başladığı noktaya en yakın yerleşim yeri yaklaşık 5 kilometre mesafede. Şu an için yerleşim yerlerine bir tehdit bulunmuyor. Ancak ekipler, yangının yayılmasını önlemek için zamana karşı yarış veriyor.