Deplasmanda başlayan karşılaşmada, ilk 90 dakikası golsüz sona eren mücadele uzatmalara kaldı. Uzatmaların ilk yarısında Aykut Çift ile öne geçen İstiklalspor, ikinci uzatma devresinde Yekta’nın kaydettiği golle skoru belirledi. Böylece Kahramanmaraş temsilcisi, uzatma dakikalarında attığı gollerle Zonguldak FK’yı 2-0 mağlup ederek 2. Lig yolunda büyük avantaj sağladı. Maç boyunca iki takım da kontrollü bir oyun sergilerken, savunmalar ön plandaydı. Özellikle uzatmalarda oyunun kontrolünü eline alan Kahramanmaraş ekibi, Aykut ve Yekta’nın golleriyle turu kazandı.

Bu galibiyetle Kahramanmaraş İstiklalspor, 2. Tura yükselerek 2. Lig hayaline bir adım daha yaklaştı.

TRİBÜNLER DOLDU!

30 Nisan Çarşamba günü saat 16.00’da Zonguldak Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede, Zonguldak FK taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl şike ile ligden düşürüldüğü iddia edilen Zonguldak FK’nın maç biletleri elit fiyatlar üzerinden satıldı ve biletlerin fiyatı 1.000 TL’ye kadar yükseldi. Buna rağmen, Kahramanmaraş taraftarının maçlara gelememesi için hamleler yapıldı.

Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, taraftarlarının maddi desteğini karşılayarak maçlara katılımı sağladı. Zonguldak ekibinin sahaya yığdığı taraftarlar, maç öncesinde ve sırasında büyük ilgi gösterdi.

EDELER 90 DAKİKA BÜYÜK DESTEK VERDİ

Yüzlerce kilometre uzaklıktan gelen Kahramanmaraşlı taraftarlar, Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda takımlarını yalnız bırakmadı. Maç boyunca takımlarını destekleyen Edeler Grubu, takımın 2-0’lık galibiyetinde büyük rol oynadı. Maç başında takımı alkışlayarak motive eden taraftarlar, maç sonunda galibiyeti birlikte kutladı.