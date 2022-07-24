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Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna meselesinde, tahıl krizinde, enerji krizinde ve küresel krizlerde aldığı pozisyona, sorun çözme kapasitesine baktığımızda bu hamdolsun hepimizi gururlandırıyor." dedi.

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu

Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bugün Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna meselesinde, tahıl krizinde, enerji krizinde ve küresel krizlerde aldığı pozisyona, sorun çözme kapasitesine baktığımızda bu hamdolsun hepimizi gururlandırıyor." dedi.

24 Temmuz 2022 Pazar 11:04
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Ünal, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçe belediyelerini ziyaret etti.

Ünal, Onikişubat Belediyesi ziyaretinde yaptığı konuşmada, her bireyin yaşadığı şehre ve ülkesine karşı sorumlulukları bulunduğunu söyledi.

AK Parti hükümetleri öncesinde 70-80 yıllık birikmiş sorunlarla uğraşıldığını ancak bugün, bugünün sorunlarının konuşulup çözümü için çalışıldığını ifade eden Ünal, bu başarıda yerel yönetimlerin de önemli katkısı olduğunu dile getirdi.

Ünal, "Bugün Türkiye'nin geldiği noktaya baktığımızda Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna meselesinde, tahıl krizinde, enerji krizinde ve küresel krizlerde aldığı pozisyona, sorun çözme kapasitesine baktığımızda bu hamdolsun hepimizi gururlandırıyor. Bugün uluslararası basında Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye ile ilgili yazılanlara baktığımızda göğsümüz kabarıyor." diye konuştu.

Bugün tüm dünyada Rusya ve Ukrayna'yı bir araya getiren, bütün dünyanın korkulu rüyası tahıl ve gıda krizine çözüm üreten bir Türkiye'nin konuşulduğunu aktaran Ünal, şöyle devam etti:

"Yani Türkiye'nin 60-70 yıllık sorunlarını çözen, ayrıca küresel sorunları çözen, sorun çözme kapasitesiyle bölgesel sorunları çözen, Azerbaycan'ın Ermenistan ile olan meselesinde Minsk Üçlüsünün 30 yıldan beri çözemediği Karabağ sorununu çözen, Suriye'de sorun çözen, Doğu Akdeniz'de sorun çözen, Libya'da sorun çözen bir Türkiye var bugün. Ama öyle bir kara propaganda ile karşı karşıyayız ki bugüne kadar taş üstüne taş koymamış, bu milletin faydasına olan hiçbir işi olmayanlar ağızlarından adeta karamsarlık, kötümserlik, umutsuzluk akıtanlar bu milletin inancını, umudunu, öz güvenini karartmaya çalışıyorlar. Bu milletin öz güvenine saldırıyorlar. Bu milletin öz güvenine saldırmalarına müsaade etmeyeceğiz."

Partililerden bulundukları yerlerde sağlam durmalarını isteyen Ünal, AK Parti'nin 20 yıldır olduğu gibi 2023 yılında da rakiplerini geride bırakacağını söyledi.

Konuşmanın ardından Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ünal ve beraberindekilere belediye hizmetlerini ve EXPO 2023'ü anlattı.

Daha sonra beraberinde AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile Dulkadiroğlu Belediyesi'ne geçen Ünal, burada Belediye Başkanı Necati Okay ile bir süre makamında görüştü.

Ünal, Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda da partililerle bir araya geldi.

Burada edebiyatçı Rasim Özdenören'in vefat haberini alan Ünal, Özdenören’in tedavi sürecini yakından takip ettiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Biz onu gül yetiştiren adam olarak tanımıştık. Müslümanca düşünce üzerine denemelerle tanımıştık. Türk dilinin kullanımı ve Türkçe'nin incelikleriyle ve tabii ki Kahramanmaraş'ın yedi güzel adamından birisi olarak tanımıştık. Şimdi Erdem ağabeyin şiirinde ifade ettiği gibi 'Onlar gittiler' yedisini de bu şehrin yetiştirdiği o güzel adamların hepsini kaybettik. Rasim abi onların sonuncusuydu. Ama her biri çok güzel yaşadı. Her biri bize çok büyük gurur bıraktı, onur bıraktı, itibar bıraktı. Hep söylediğimiz gibi bir şehri ayağa kaldıran o şehrin evlatlarıdır. Yedi güzel adamların da her biri bize insan olmaya dair, iyi olmaya dair güzel şeyler söyleyip gittiler. Rasim abiyi her gördüğümüzde ve yanından ayrıldığımız da aklımızda kalan insan olmak, iyi olmaktır. İnsan olmak, güzel olmak demektir. İnsan olmak, erdemli olmak demektir. İnsan olmak insan kalmayı korumak demektir diye düşünerek ayırılırdık. Hani derler ya 'is ile oturursan is, mis ile oturursan mis kokarsın' Rasim abi ile oturduğumuz zaman mis kokardık."

Anahtar Kelimeler:
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal
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