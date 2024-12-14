Türkiye’nin son dönemdeki hamlelerini “13 yıllık büyük mücadelenin finali” olarak nitelendiren Yardımcıoğlu, özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a övgü dolu sözler sarf etti.

Yardımcıoğlu, Suriye’de sadece 11 gün süren bu sürecin Türkiye’nin bölgedeki etkisini net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

“Bir işi güzel yaparsanız, güzeldir; yanlış yaparsanız yanlıştır. Ancak bu hikayeyi küçümsemek veya yok saymak fesatlıktan öteye gidemez” diyen Yardımcıoğlu, bu adımların bölge barışı için büyük önem taşıdığını vurguladı.

EMEVİ CAMİİ’NİN TARİHİ VE STRATEJİK ÖNEMİ

Emevi Camii’nin 3500 yıllık bir ibadethane olduğunu belirten Yardımcıoğlu, bu mekânın yalnızca dini bir değer taşımadığını, aynı zamanda insanlık tarihine mâl olmuş bir kültürel miras olduğunu söyledi.

“Romalılar döneminden başlayan bu ibadet geleneği, bugün İslamiyet’e ait bir sembol haline gelmiştir. Emevi Camii, sadece bir cami değil; insanlığın dua ettiği özel bir alandır” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN BÖLGEDEKİ GÜCÜ GÖSTERİLDİ

İbrahim Kalın’ın üst düzey yetkililerle gerçekleştirdiği temaslara dikkat çeken Yardımcıoğlu, bu görüntülerin Türkiye’nin bölgedeki ağırlığını gösterdiğini belirtti. “Bu adım, İsrail’in faşist liderlerine ve onların destekçilerine verilmiş net bir cevaptır. Türkiye’nin Suriye devrimine sahip çıkan güçlü bir komşu olduğunu gösteriyor” dedi.

TÜRKİYE’NİN GOLAN YÜRÜYÜŞÜNE VURGU

Türkiye’nin bölgedeki geleceğine dair önemli mesajlar verdiğini ifade eden Yardımcıoğlu, “Bu süreç, Türkiye’nin Golan yürüyüşünün başlangıcı olabilir. Bu yürüyüş ne zaman gerçekleşir, onu şartlar belirleyecektir. Ancak bir gün mutlaka olacaktır” şeklinde konuştu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dış İşleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgedeki diplomatik başarılarını takdir eden Yardımcıoğlu, “Batılılar ve ABD’liler artık bu görüntüleri asla unutamayacak. Bu kritik süreci başarıyla yöneten Hakan Fidan ve İbrahim Kalın, yürekten bir teşekkürü hak etmiştir” ifadelerini kullandı.