19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Serintepe Mahallesi Muhtarı ve Onikişubat İlçesi Muhtarları Yardımlaşma Derneği Başkanı Ramazan Gürbak, muhtarların demokrasideki önemine dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Gürbak, muhtarların halkın güvenini kazanarak seçildiğini vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlık makamına verdiği desteğin altını çizdi.

Gürbak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"188 YILLIK GELENEK: MUHTARLAR DEMOKRASİNİN TEMSİLCİLERİDİR

Muhtarlık teşkilatının köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Bu önemli yapıya ithafen 19 Ekim, ‘Muhtarlar Günü’ olarak ilan edilmiştir. Muhtarlar, demokrasinin en ciddi anlamda tecelli ettiği kişiler olarak toplumun güvenini ve desteğini kazanarak bu göreve gelirler. Muhtar arkadaşlarımızın mahallelerinde aldıkları oylar, halkın onlara duyduğu güvenin ve inancın en açık göstergesidir. Bu oylar, tıpkı analarının ak sütü gibi helaldir. Halkımız, muhtarlarımıza sadece kişilikleri ve karakterleri için değil, mahallelerinin sorunlarını çözme kabiliyetlerine olan inançları nedeniyle oy veriyorlar."

Gürbak, muhtarların fedakârca hizmet sunduğunu ve büyük sorumluluklar taşıdığını belirtti. Mahalle sakinlerine en yakın yönetim birimi olarak muhtarların görevlerinin her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın muhtarlık kurumuna yönelik desteklerinden de büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sayesinde muhtarlık makamının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bu durum, bizleri büyük bir memnuniyet ve gururla karşılıyor. İnşallah, ilerleyen zamanlarda muhtar arkadaşlarımızın konumu ve hizmet standartları daha da yükseltilir. Var olan sıkıntılar da bir bir çözüm bulacaktır."

Muhtarların görevlerine olan adanmışlıklarını vurgulayan Gürbak, mahallelerdeki sorunların çözümünde yerel yönetimlerin, belediyelerin ve siyasetçilerin katkısının önemli olduğuna dikkat çekti. Gürbak, mahallelerine hizmet getirilmesinde kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek mesajını şu sözlerle tamamladı:

"HİZMETLERİMİZE KATKI SUNAN HERKESE TEŞEKKÜRLER

Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz. Ayrıca, mahallelerimize hizmet getirilmesinde bizlere büyük yardımları dokunan siyasilerimiz, belediyelerimiz, yerel yöneticilerimiz ve basınımız ile günümüzü kutlayan herkese en içten duygularımızla selam ve saygılarımızı sunarız."