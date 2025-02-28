Karacasu Kampüsü’nde gerçekleşen ziyarette, öğrencileri Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu’nda kabul eden Rektör Bakan, havacılığa gönül veren gençlerle sohbet etti.

KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, TOBB Fen Lisesi Müdürü Hulusi Karakaya, Teknofest Takımı Danışman Öğretmeni Merva Demir,Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İbrahim Karteri, yüksekokul akademisyenleri ve öğretmenlerin de hazır bulunduğu ziyarette, öğrencilerin hayata geçirmek istediği projeler üzerinde istişarelerde bulunularak merak ettikleri konulara ilişkin sorular, alanında uzman akademisyenler tarafından cevaplandırıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Bakan, Teknofest’e hazırlanan gençlere başarı dileklerini iletti. İstiklal Üniversitesi olarak hayal kuran, hayallerinin peşinden koşan ve ülkesi için çalışmalar gerçekleştiren gençlere her türlü desteği vereceklerini ifade eden Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Tabi bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizde bir yol açıldı. Nedir bu yol diyecek olursak cevabımız savunma sanayii olacaktır. Artık gençlerimiz, ülkemizin yarınları için hayaller kuruyor ve bir şeyler yapmak istiyor. Bugün sizleri buraya getiren şeyde,kurduğunuz bu hayal ve bu hayali gerçekleştirmek için attığınız adımlardır. Gençlerimizin gözlerindeki bu ışığı, taşıdıkları bu heyecanı görmek gerçekten bizleri ümitlendiriyor. Tüm samimiyetimle ifade etmeliyim ki, bugün aramızda olmanızdan son derece mutluyuz. Yapacağınız çalışmalara ilişkin hocalarımızla istişare edebilir, merak ettiğiniz tüm hususları onlara sorabilirsiniz. Bizlere gurur veren projelerle ülkemizin aydınlık yarınlarında yer alacağınıza olan inancım tamdır. İnşallah, yükseköğrenimleriniz sırasında da sizleri aramızda görmek istediğimi ifade ediyor, hepinize can-ı gönülden başarılar diliyorum.”

Konukseverliği dolayısıyla Rektör Bakan ve ekibine teşekkür eden Okul Müdürü Karakaya ise, “Bugün karşılaştığımız manzara karşısında duygulanmamak mümkün değil. İsmail Hocamıza görüşme talebimizi ilettiğimizde hemen bizleri konuk ettiler ve sinerji dolu bu ortamı bizler için hazırladılar. Bugün öğrencilerimiz hem üniversitemiz hakkında bilgiler aldılar hem de merak ettikleri konular, kıymetli hocalarımız tarafından içtenlikle cevaplandı. Bize bu fırsatı sağlayan Sayın Rektörümüze ve ekibine şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

Rektör Bakan daha sonra öğrencilerle birlikte bilgisayar laboratuvarlarını gezdi. KİÜ Dijital Oyun Tasarımı Bölümü öğrencilerinin hazırladığı oyunları da tecrübe eden TOBB Fen Lisesi öğrencileri, bölüm ve programlar hakkında bilgilendirildiler. Renkli görüntülere sahne olan ziyarette Rektör Bakan tarafından öğrencilere hediye takdiminde bulunuldu.