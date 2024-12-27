Ziyarette Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Orhan Doğan, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Burak Telli ve KSÜ Genel Sekreteri İbrahim Palabıyık da hazır bulundu.

Rektör Yasım, Bakan Işıkhan’a KSÜ’de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca Kahramanmaraş ile ilgili son durumu ve yaşanan gelişmeleri aktaran Rektör Yasım, üniversite ve şehir adına taleplerini de iletti. Rektör Yasım, KSÜ'ye önemli desteklerinden dolayı Bakan Işıkhan’a teşekkür etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan ise nazik ziyaretlerinden dolayı KSÜ heyetine teşekkürlerini sundu.