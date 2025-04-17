Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından bağımlılıkla mücadele temalı kısa video izlendi.

Programa İl Millî Eğitim Müdürümüz Erhan Baydur, Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar, Yeşilay Kahramanmaraş Şube Başkanı Adnan Alagöz, yeşilay yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

YEŞİLAY şube başkanı Adnan Alagöz konuşmasında

"Sağlıklı nesil sağlıklı gelecek" yarışması çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklara karşı bilgilendirmeyi, alkol, sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmayı, yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini artırmayı ve yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

13.sünü gerçekleştirdiğimiz "sağlıklı nesil sağlıklı gelecek"yarışmasında bu sene Kahramanmaraş ta büyük bir katılım oldu ve 5017 kişiye ulaşıldı ve bu katılım sayısı ile Kahramanmaraş Türkiye 3.sü oldu. Bu başarıda bizlere büyük destek veren İl Milli Eğitim müdürümüz Erhan Baydur'a, İlçe Milli Eğitim müdürlerimize, şube müdürlerimize, katkı sunan tüm okul müdürlerine öğretmen arkadaşlara ve bilhassa bu yarışmaya katılan öğrencilerimize ve velilerine çok teşekkür ediyorum.

Bu yarışma ile şehrimizde 5017 aileye ulaşarak bu kadar ailede yeşilay in konuşulmasına vesile olduk ve bu kadar yeşilay gönüllüsü kazanmış olduk.

Önleyici faaliyet kapsamında bu kadar gence ulaşarak yeteneklerinin ortaya çıkmasına vesile olacağına inandığımız yarışmanın, ileride Ülkemizin ekonomisine, sanatına, kültürüne katkı sağlayacak gençlerin yetişmesine de katkı sunacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere Yeşilay'ın belirlediği 5000 tl para ödülü ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Görsel kategoride lise düzeyinde Hacı İhram Yanık, ortaokulda Meryem Karabörk, ilkokulda Beren Kamalak; edebî kategoride lise düzeyinde Halil Can Çolak, ortaokulda Fatmagül İkra Babuççu, ilkokulda Elif Zümra Kumru il birincisi oldu.

Tören, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.