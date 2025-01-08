Bu anlamlı buluşma, güreş camiasında birlik ve dayanışma mesajı olarak değerlendirildi.Ziyaret sırasında Hopur, Akgül’e olan güvenini şu sözlerle dile getirdi: “Şampiyonumuz Taha Akgül’ün Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olarak çok daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Kardeşime bu yeni görevinde üstün başarılar diliyorum.” Hopur’un bu sözleri, güreş camiasında büyük bir heyecan ve destekle karşılandı.

Akgül’ün başkanlık koltuğuna oturması, Türk güreşinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Uluslararası arenada Türkiye’yi defalarca gururlandıran Akgül’ün, federasyon başkanı olarak da Türk güreşine önemli katkılar sunması bekleniyor.

Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şahin Hopur’a bu nazik ziyareti için teşekkür ediyorum. Başkanlık görevimde Türk güreşini daha da ileriye taşımak için elimden geleni yapacağım,” dedi.

Taha Akgül, Türk güreşine yeni bir ivme kazandırma hedefiyle göreve başladığını belirterek, “Ülkemizin bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmaya devam edeceğiz,” ifadelerini kullandı.