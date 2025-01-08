Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenecek oyun, 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki ayrı seans olarak perde açacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde farklı yaş gruplarına yönelik kültür ve sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, çocuklara özel hazırlanan “Motorlu Kuş” adlı tiyatro oyunu, 12 Ocak Pazar günü minik izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Cahit Zarifoğlu’nun etkileyici hikâyesinden sahneye uyarlanan “Motorlu Kuş”, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde izleyicilerin karşısına çıkacak. Büyükşehir Belediyesi Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenecek oyun, 13.00 ve 15.00 saatlerinde iki ayrı seans olarak perde açacak.

Tüm Çocuklar Davetli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çocukların sanatla buluşmalarına vesile olacak bu özel etkinliğe tüm minikler davet edildi. Ücretsiz olarak düzenlenecek etkinlik, çocukların kültürel gelişimine katkıda bulunmayı ve sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyor.