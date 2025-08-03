Kendilerine has yorumları, duygusal şarkı sözleri ve sahne enerjileriyle büyük beğeni toplayan grup, hafızalara kazınan parçalarını seslendirirken; alanı dolduran vatandaşlar, telefonlarının ışıklarıyla geceye görsel bir şölen kattı, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinlikleriyle şehre canlılık katmaya devam ediyor. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen fuar, bu kez Türk müziğinin sevilen gruplarından Sakiler’i ağırladı. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde coşku doruğa ulaştı. Kendilerine has yorumları, duygusal şarkı sözleri ve sahne enerjileriyle büyük beğeni toplayan grup; Doyamadım, Saygı Duruşu, Aşığın Kaderi, Yalanı Bırak, Yüzsüz Yürek ve Dünyadan Uzak gibi hafızalara kazınan parçalarını seslendirdi. Konser boyunca alanı dolduran vatandaşlar, telefonlarının ışıklarıyla geceye görsel bir şölen kattı, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Sakiler, Dondurmaya Hayran Kaldı

Konserin en dikkat çeken anlarından biri ise Kahramanmaraş’ın coğrafi işaretli ürünü olan meşhur dondurmasının sahnede yapılan geleneksel sunumu oldu. Dondurma şovu, hem izleyenlerden hem de Sakiler grubunun üyelerinden büyük beğeni topladı. Ekip üyeleri, Kahramanmaraş Dondurması’na hayran kaldıklarını ifade etti.