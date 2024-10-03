Saat 15.00’da başlayacak söyleşiye başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.

Şiir ve edebiyatın başkentinde çeşitli kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, alanında uzman konukları Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya da devam ediyor.

Bu kapsamda; kaleme aldığı eserler ve katıldığı söyleşilerle ailelerin gönlüne dokunan, kendine has anlatımıyla büyük bir ilgiyle takip edilen Aile Danışmanı – Yazar Saliha Erdim’in katılımıyla “Modern Zamanlarda Aile Olabilmek” konulu konferans düzenlenecek.Eşimi Anlamak İstiyorum, Sorusu Olmayanın Cevabı Yoktur, Hayat Filminden Kurtarıcı Kareler ve Anne Baba Çocuk İlişkisinde Kardeş Kıskançlığı gibi kitaplarla binlerce ebeveyne ulaşan Saliha Erdim,5 Ekim Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndedüzenlenecek programda; aile içi bireylerin paylaşımları, gelişen teknolojinin aile fertleri üzerindeki etkisi, aile içerisinde yaşanan sorunlar ve modern zaman aileleri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele alacak.

Saat 15.00’da başlayacak konferansa başta ebeveynler olmak üzere tüm vatandaşlar davet edildi.