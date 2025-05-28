Şiirin ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş, kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, edebiyat tutkunlarına yönelik hazırladığı özel bir programla, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Yazar Savaş Barkçin’i konuk ediyor.

29 Mayıs Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlikte Barkçin, “Medeniyet Aklı” başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirecek. Eserlerinde gelenek ile modernliği, gönül ile aklı harmanlayan Barkçin, bu özel söyleşide medeniyet perspektifi, düşünce dünyamız ve kültürel mirasımız üzerine derinlikli bir bakış sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 20.00’da başlayacak söyleşiye tüm edebiyat meraklılarının davetli olduğu belirtildi.SavaşBarkçin’in edebi birikimi ve entelektüel derinliğiyle zenginleşecek olan bu özel akşam, hem bireysel gelişime hem de toplumsal düşünceye katkı sağlayacak nitelikte bir buluşma olmayı vaat ediyor.