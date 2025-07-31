Şehrin kültürel belleğinde önemli bir yer tutan ve geçtiğimiz yıl 20 yıllık aranın ardından yeniden hayat bulan Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da dopdolu bir programla kapılarını açmaya hazırlanıyor. 1 – 31 Ağustos tarihleri arasında KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek organizasyon öncesi şehirde büyük bir heyecan hâkim. Hem nostalji hem de yeni anılar bir arada yaşanacak fuar, 7’den 70’e tüm vatandaşları bir araya getirecek. Yetişkinler çocukluklarının izini sürerken, gençler de bu kültürel mirasa tanıklık etmenin sevincini yaşıyor. Eğlence, alışveriş, konserler ve sosyal etkinliklerin buluşma noktası olan fuar, Kahramanmaraşlılar için yalnızca bir etkinlik değil; aynı zamanda bir anı tazeleme ve toplumsal iyileşme zemini olarak görülüyor.

Vatandaşlar Heyecanla Geri Sayımda

Fuarın yeniden hayat bulmasından memnuniyet duyan vatandaşlar, bu yılki programı da sabırsızlıkla bekliyor. Geçtiğimiz yıl fuara ailesiyle katıldığını belirten esnaf Salih Göde, “Benim çocukluğumda bu fuar vardı. Uzun süredir yoktu. Sağ olsun Fırat Başkanımız bizlere maziyi yeniden hatırlattı. Konserleri sosyal medyada gördüm, harika bir iş çıkartılmış. Tüm konserler birbirinden güzel” diyerek duygularını paylaştı. Musa Efe Yurtal ise fuarın vazgeçilmez lezzetlerinden birine vurgu yaptı: “Geçen yıl hem ailem hem arkadaşlarımla gitmiştim. Bu yıl da dondurmamızı yiyip fuarı gezmeyi düşünüyoruz”. Gençlerin gözünden de fuar, sadece bir etkinlik değil, aynı zamanda sosyalleşme ve eğlenme fırsatı. Emir Gölbaşı, Ağustos Fuarı’nın sosyal faaliyet açısından büyük bir boşluğu doldurduğunu söylerken; Mehmet Mert Şipak, “Geçen yıl lunapark çok güzeldi, konserler de öyle. Bu yıl özellikle Ceza’nın gelmesi çok iyi oldu. Biz gençler için bu tarz etkinlikler çok önemli” ifadelerini kullandı. Mustafa Semih Alparslan da Ceza’nın fuar programında yer almasının heyecan verici olduğunu belirterek, “Kaliteli sanatçılar geliyor, inşallah katılım sağlayacağım” dedi.

Toplumsal Moral İçin Büyük Katkı

Fuarın toplumsal etkisine dikkat çeken bir diğer vatandaş Alper Baştatar, organizasyonun sadece eğlence değil, aynı zamanda bir iyileşme süreci olduğuna vurgu yaptı: “Geçen yıl katıldık, 20 yıl önce de katıldık. Bu heyecanı yeniden yaşattıkları için teşekkür ederiz. Birçok felaket atlattık, bu gibi etkinlikler insanlara moral oluyor”. Nevruz Erdoğan ise deprem sonrası fuarın sağladığı katkıya değinerek, “Geçen sene çok güzeldi, bu yıl da gelen sanatçılar çok iyi. Bu etkinlikler insanlar için çok faydalı oldu” diye konuştu.

Fuar, Yeni Nesillerle Buluşuyor

Çocukluk yıllarında Ağustos Fuarı’na katılmış olan Ahmet Gülaç, yeniden düzenlenen fuarın yeni nesiller için de büyük bir kazanım olduğunu belirterek, “Çocukken bir yıl boyunca Ağustos’u beklerdik. Şimdi de gençler aynı heyecanı yaşıyor” ifadelerini kullandı. Büşra Köroğlu ise şehrin yeniden bu tür kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyledi: “Gelecek sanatçıları gördüm, çok güzel. Bu tarz organizasyonların Kahramanmaraş’ta olması bizi hem duygulandırıyor hem gururlandırıyor. Yeğenim sadece fuar için şehre geldi. Babamın çocukluk anılarını ben de yaşamak istiyorum dedi. Fırat Başkana teşekkür ediyorum”. Son olarak Oktay Kenger de geçtiğimiz yıl ailece katıldıkları fuara bu yıl da büyük bir heyecanla hazırlandıklarını ifade etti: “Özlenen bir ortamdı. Bu yıl da çok iyi sanatçılar var, yine ailecek katılacağız”.