Ramazan’ın huzurunu ve manevi coşkusunu birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşlar, bu özel geceye davet edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayına özel düzenlediği etkinlikler kapsamında manevi atmosferi derinleştirecek bir program daha gerçekleştiriyor.

10 Mart Pazartesi günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde Sema Mukabelesi ve Tasavvuf Musikisi Dinletisi düzenlenecek. Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yaşatmayı hedefleyen bu etkinlik, sema mukabelesinin büyüleyici atmosferiyle ve tasavvuf musikisinin huzur veren nağmeleriyle katılımcılara manevi bir deneyim sunacak.

Ramazan’ın huzurunu ve manevi coşkusunu birlikte yaşamak isteyen tüm vatandaşlar, saat 21.00’da başlayacak bu özel geceye davet edildi.