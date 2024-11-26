Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, yaşanan aksaklıklar nedeniyle AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.

“16 YILDIR MUHTARIM, BU KADAR MAHCUP OLMADIM”

16 yıllık muhtarlık görevi boyunca vatandaşların taleplerini yerine getirmek için mücadele ettiğini belirten Gürbak, elektrik altyapısının zayıflığı nedeniyle bu kez mahalle sakinlerine karşı mahcup olduğunu ifade etti. Gürbak, “Yıllardır elektrik hatlarının yer altına alınması gerektiğini söyledik, defalarca dile getirdik. Ancak ne yazık ki taleplerimiz sürekli görmezden gelindi. Bu süreçte sorumluluk almayan müdürlerin de ihmali büyük. İkisi istifa edip gitti ama geride bir dünya sorun ve çile kaldı” diyerek tepkisini dile getirdi.

VATANDAŞLAR ÇARESİZ, MAHALLE KARANLIĞA TESLİM

Gürbak’ın açıklamasında en çok dikkat çeken nokta, kesintilerin mahallede günlük yaşamı olumsuz etkilemesiydi. Elektrik kesintileri nedeniyle çocukların ders çalışamadığını, yaşlıların ve hastaların zor durumda kaldığını belirten Gürbak, AKEDAŞ’ın altyapı çalışmalarını bir an önce hızlandırması gerektiğini söyledi. Vatandaşlar ise elektrik arızaları sırasında çağrı merkezine ulaşmanın neredeyse imkânsız olduğundan şikayetçi.

“AKEDAŞ’TAN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ”

Ramazan Gürbak, Akedaş’a açık bir çağrıda bulunarak, mevcut elektrik hatlarının yer altına alınması, düzenli bakım çalışmalarının yapılması ve mahalle sakinlerinin mağduriyetinin giderilmesi için kalıcı adımlar atılmasını istedi. Gürbak, “Biz artık geçici çözümler değil, kalıcı ve sağlam bir altyapı istiyoruz. Mahalle sakinleri yıllardır bu eziyeti çekiyor, yetkililer artık sesimizi duymalı” ifadelerini kullandı.

KENT GENELİNDE BENZER ŞİKAYETLER ARTIYOR

Serintepe Mahallesi’nde yaşanan kesintiler, Kahramanmaraş’ın diğer bölgelerinde de yaygın bir problem olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, özellikle kötü hava koşullarında sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden bıktıklarını ifade ediyor. Akedaş’ın elektrik altyapısındaki yetersizlikleri gidermek ve uzun vadeli bir çözüm üretmek adına daha aktif bir çalışma yürütmesi gerektiği belirtiliyor.

Serintepe Muhtarı Gürbak’ın açıklamaları, halkın Akedaş’tan daha etkin bir hizmet beklediğini bir kez daha gündeme taşırken, gözler şimdi Akedaş yetkililerinin nasıl bir adım atacağına çevrildi.