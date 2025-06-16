Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehre kazandırılan Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), girişimcilik ekosistemine katkı sağlayacak yeni bir eğitim programını daha başlatıyor. Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve e-ticaret eğitimlerinin ardından şimdi de “Sosyal Girişimciliğe Başlangıç Eğitimi” ile katılımcılara sosyal girişimcilik alanında önemli donanımlar kazandırılması hedefleniyor.

Sosyal Girişimciliğe İlk Adım

Sosyal sorunlara yenilikçi çözümler geliştiren, toplumsal faydayı ön planda tutan girişimcilerin yetişmesine katkı sunacak bu eğitim programı, şehirde sosyal girişimcilik bilincini artırmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor.Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimle katılımcılar; sosyal girişimciliğin temel kavramlarını, örnek uygulamaları ve bu alandaki güncel yaklaşımları öğrenme fırsatı bulacak. Eğitim sonunda katılımcıların kendi sosyal girişim fikirlerini geliştirmeye hazır hale gelmeleri hedefleniyor.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Sosyal Girişimciliğe Başlangıç Eğitimi’ne katılmak isteyenler, https://sogem.kahramanmaras.bel.tradresi üzerinden çevrimiçi olarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Kontenjanla sınırlı olan programa son başvuru tarihi ise 20 Haziran Cuma olarak açıklandı.

Girişimcilere Çağrı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal fayda odaklı iş fikirlerine ilgi duyan herkes bu özel eğitim programına katılmaya davet edilerek, “SOGEM olarak girişimcilerimize yeni kapılar açmaya devam ediyoruz. Bu eğitimle birlikte sosyal girişimcilik alanında şehirde güçlü bir bilinç oluşturmayı hedefliyoruz” ifadeleri kullanıldı.