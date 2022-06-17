Bertiz Spora yeni hoca

Okul sporlarında, minikler Futbol, Hentbol, voleybol branşlarında Türkiye finallerinde derece yapan takımlar çıkartan Emin Bekiroğlu: “Bertizliyim, Bertiz Spora hoca olmaktan dolayı çok mutluyum, yöremizin takımına hizmet edecek olmak beni heyecanlandırıyor” dedi.

‘İnşallah bu sezon iyi bir takım yapıp heyecan dalgası oluşturacağız’ diyerek tüm Bertizlilere iyi bir takım sözü verdi.

Kulüp başkanı Fatih Yıldız ise “Takımımızı Genç ve başarılı bir isme teslim ediyoruz, takımın geleceği gençlerin elinde olacak bu takımı başarıya ulaştıracaklardır.” dedi.