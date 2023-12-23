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Depremin merkez üssünde kadın futbolculardan dostluk maçı!

Kahramanmaraş’ta kadın futbolcular dostluk maçı düzenledi.

Depremin merkez üssünde kadın futbolculardan dostluk maçı!

Depremin merkez üssünde kadın futbolculardan dostluk maçı!

Kahramanmaraş’ta kadın futbolcular dostluk maçı düzenledi.

23 Aralık 2023 Cumartesi 13:52

Kahramanmaraş, 6 şubat tarihli depremlerin yarasını hızla sarmaya devam ediyor. Depremde Spor merkezleri de zarar görmüş, yaklaşık 50’ye yakın sporcu da hayatını kaybetmişti. Şimdi yaraları sarma ve moral motivasyon vakti diyen Anadolu Gençlik Kadınlar Futbol Takımı, depremden sonra ilk maçını, kendilerini Türkiye’ye duyurmak isteyen sosyal medya destekçileriyle yaptı. Havanın çok soğuk olmasına rağmen dostluk maçı gönülleri ısıttı. Futbolda da deprem sonrası ayağa kalkmayı ve dostlukların pekiştirilmesini amaçlayan sporcular, bu maç bizlere moral-motivasyon oldu dediler. Pandemi ve deprem sonrasında ara vermiştik,

Deprem sonrasında dostluk maçı Kahramanmaraş Spor Kompleksinde yapıldı. Anadolu Kadınları Futbol Takımı ve Kahramanmaraş Sosyal Medya ekibi ile yapılan dostluk maçını, Anadolu Gençlik Kadın Futbol Takımı 5-1 yendi.

Sosyal medya sorumlusu Duygu Temiz, “Kadın Futbol takımını desteklemek için buradayız bugün. Sosyal medya ekibi olarak kadın futbol takımımızı öne çıkarmak istiyoruz. Onları asrın depreminden sonra da motivasyon sağlamak için onlara destek vermek istiyoruz. Bunu hem şehrimize, hem de bütün şehirlere tanıtmak istiyoruz. Şuan çok başarılılar ve gayet de güzel gidiyorlar. Şuan ikinci ligdeler. Biraz depremden sonra motivasyona ihtiyacımız var. Biz onları desteklemek için şuan buradayız. Dostluk maçımız olacak, hep beraber maçı seyredeceğiz” dedi.

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Depremin Merkez üssünde Kadın Futbolculardan Dostluk Maçı!
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