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Ebistanspor deplasmanda kazandı!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta 5.hafta Elbistanspor, Kahta 02 Spor’la deplasmanda karşı karşıya geldiği maçı kazanarak 3 puanı kaptı.

Ebistanspor deplasmanda kazandı!

Ebistanspor deplasmanda kazandı!

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup’ta 5.hafta Elbistanspor, Kahta 02 Spor’la deplasmanda karşı karşıya geldiği maçı kazanarak 3 puanı kaptı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:42

Kahta İlçe stadında oynan karşılamayı Hasan Rıza Akol, Hasan Rıza Akol, Murat Çam, Kerim Kaan Matyar, Adem Bozkurt ise dördüncü hakem olarak görev yaptı.

Kırmızı beyazlı ekip, maça adeta golle başladı. Karşılaşmanın 6.dakikasında Kadir Can Altun’un attığı golle 1-0 öne geçen Elbistanspor, kalan dakikalardaki ataklarından sonuç alamadı. İlkyarı Elbistanspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci 45 dakikada da gol ve goller bularak farkı artırmak isteyen Elbistanspor’un atakları sonuçsuz kaldı. Karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Elbistanspor, 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Ebistanspor Deplasmanda Kazandı!
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