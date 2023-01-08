Filede Kahramanmaraş Rüzgarı

Sivas 4 Eylül Spor kompleksinde Sivas İl Özel İdare Voleybol Takımına konuk olan Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı, karşılaşmadaki ilk seti 25-8 ikinci seti 25-16 üçüncü seti ise 25-16 kazanarak 3 sette de üstünlük gösterdi.

Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı, 30 puanla guruptaki liderliğini sürdürdü.

“BİZ İNANDIK SENDE İNAN KAHRAMANMARAŞ”

Galibiyet sonrası açıklama yapan Takım Başkanı Hüseyin Akkaya, “Bu gün zorlu rakibimizi deplasmanda yenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biz Kahramanmaraş kadın 2.lig takımı olarak kendimize inanıyoruz, güveniyoruz bu anlamda Valilik onaylı yaptığımız destek kampanyasında bize destek olan ve yalnız olmadığımızı hissettiren herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca belirtmek istiyorum kampanyamız devam ediyor takımımıza destek olmak isteyenler bizimle iletişime geçebilir. Allah’ın izniyle bu takımı Kahramanmaraş’tan 1.lige taşıyacağız. Kazanan Kahramanmaraş olacak” dedi.

Zorlu karşılaşmanın önemine değinen takımın genel koordinatörü Ahmet Paksoy ise, “Güzel bir galibiyet oldu ve biz inşallah daha güzel başarılara imza atacağız bugün 10’da 10 yaptık destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.