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Filenin sultanları 5’te 5 yaptı

Kahramanmaraş’ın Voleybol kadınlar 2. Ligi’ndeki temsilcisi Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı ligdeki 5. maçında da zaferle ayrıldı.

Filenin sultanları 5’te 5 yaptı

Filenin sultanları 5’te 5 yaptı

Kahramanmaraş’ın Voleybol kadınlar 2. Ligi’ndeki temsilcisi Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı ligdeki 5. maçında da zaferle ayrıldı.

13 Kasım 2022 Pazar 17:26

Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksinde Adıyaman Gençlerbirliği’ni konuk eden Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı rakibini 3-0 yenmeyi başardı.

Temsilcimiz karşılaşmadaki ilk seti 25-7, ikinci seti 25-9, üçüncü seti ise 25-8 kazanarak ligdeki 5’inci maçından da zaferle ayrılmasını bildi.

“İNANIYORUZ 1’İNCİ LİGE ÇIKACAĞIZ”

Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Alpedo-Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, “Altın kızlarımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Ligde çıkmış olduğu 5’inci maçında da galibiyetle ayrılmasını bildi. Kızlarımızı ve yönetimimizi yürekten tebrik ediyorum. Takımımız yoluna emin adımlarla yürümeye devam ediyor. İnanıyoruz 1’inci lige çıkmaya başaracağız” dedi.

“LİGDE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ”

Alpedo Kahramanmaraş Kadın Voleybol Takımı Başkanı Hüseyin Akkaya ise, “Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Kurmuş olduğumuz takımımızla ligde emin adımlarla yürüyoruz. Adımızı birinci lige yazdıracağımızdan eminim. Biz hedefli bir takım oluşturduk. Eğer Kahramanmaraş bize sahip çıkarsa bizde şehrimizi spor arenasında temsil etme adına her türlü hazırlığımız yaptık. Sadece desteğe ihtiyacımız var” diye konuştu.

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Filenin Sultanları 5’te 5 Yaptı
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