Göztepe'de 3 corona virüs vakası!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in corona virüse yakalanmasının ardından takımda 3 pozitif vaka daha ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılara lige milli maçlar nedeniyle verilen arada yapılan testlerde 2 futbolcu, 1 teknik ekip personelinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin izolasyona alınıp, tedavilerine başlandığı belirtildi.

İŞTE GÖZTEPE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Görünen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde iki futbolcumuz ve bir teknik heyet personelimizin sonucu pozitif olarak çıkmıştır. Testi pozitif çıkan üç kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.