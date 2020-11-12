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Göztepe'de 3 corona virüs vakası!

Göztepe'den yapılan açıklamada 2 futbolcunun ve teknik heyetten bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Göztepe'de 3 corona virüs vakası!

Göztepe'de 3 corona virüs vakası!

Göztepe'den yapılan açıklamada 2 futbolcunun ve teknik heyetten bir personelin corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

12 Kasım 2020 Perşembe 18:47
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Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de, başkan Mehmet Sepil'in corona virüse yakalanmasının ardından takımda 3 pozitif vaka daha ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılara lige milli maçlar nedeniyle verilen arada yapılan testlerde 2 futbolcu, 1 teknik ekip personelinin PCR testi pozitif sonuçlandı. Test sonucu pozitif çıkan isimlerin izolasyona alınıp, tedavilerine başlandığı belirtildi.

İŞTE GÖZTEPE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Görünen lüzum üzerine yapılan Covid-19 PCR testi neticesinde iki futbolcumuz ve bir teknik heyet personelimizin sonucu pozitif olarak çıkmıştır. Testi pozitif çıkan üç kişi de ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Son Güncelleme: 12.11.2020 18:48
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